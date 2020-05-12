|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27 грн
|EUR
|28.65 грн
|29.25 грн
В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что пожар произошел в больнице Святого Георгия. В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет.
Также сообщается, что все жертвы были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии. Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации, из здания эвакуировали 150 человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом сообщается, что аппарат был новым, его установили в начале мая.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что пожар произошел в больнице Святого Георгия. В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет.
Также сообщается, что все жертвы были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии. Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации, из здания эвакуировали 150 человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом сообщается, что аппарат был новым, его установили в начале мая.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.