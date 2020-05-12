В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что пожар произошел в больнице Святого Георгия. В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет.

Также сообщается, что все жертвы были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии. Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации, из здания эвакуировали 150 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом сообщается, что аппарат был новым, его установили в начале мая.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.