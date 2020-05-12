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Во вторник, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.
По ее словам, активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками.
— Активисты подожгли шины и из этого возникли столкновения с правоохранителями. Там кратковременная потасовка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать, - заявила Оксана Тищенко.
Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.
— Никто не пострадал. Заявлений к нам никаких не поступало, - резюмировала Оксана Тищенко.
Напомним, что в начале мая под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.
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Во вторник, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.
По ее словам, активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками.
— Активисты подожгли шины и из этого возникли столкновения с правоохранителями. Там кратковременная потасовка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать, - заявила Оксана Тищенко.
Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.
— Никто не пострадал. Заявлений к нам никаких не поступало, - резюмировала Оксана Тищенко.
Напомним, что в начале мая под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.