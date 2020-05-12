В Киеве возбудили уголовное дело против двух парней за то, что они избили водителя скорой помощи пока он ждал бригаду врачей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича. Бригада врачей приехала на вызов по этому адресу. Пока врачи были в квартире у больного, водитель ждал их в машине у подъезда.

Как сообщает прокуратура, в настоящее время двое парней беспричинно спровоцировали конфликт с водителем, после чего ударили его несколько раз в голову и повредили служебный автомобиль.

На место происшествия приехали полицейские, которые задержали нападавших.

«На место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 годов рождения», — передает пресс-служба.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство. В случае доказательства вины им грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 19 марта в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.