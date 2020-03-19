Сегодня утром, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Об этом в фейсбук-сообществе «Электротранспорт Николаева» сообщил Павел Гареев.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Выполняя распоряжение, водитель трамвая отказался пропускать в салон больше 10 человек. В ответ на это разгневанные люди избили водителя.

Инцидент произошел около семи утра в районе ЮТЗ. Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал директор КП «Николаевэлектротранс», депутат Владимир Евтушенко.

— Да, было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его... Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: «Извините, но так должно быть», вызываем полицию и проводим эти вопросы, — рассказал Владимир Евтушенко.

По его словам, разозлились в большей степени люди старше среднего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит.

— Он вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста. Мы выезжали, были люди, которые представляли маршруты, были старшие на каждом маршруте, сидели возле водителя, мои заместители, помощники, — сказал директор КП.

В то же время, директор КП сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты.

— Мы сейчас добавим немного троллейбусов, где-то их будет под пятьдесят вместо сорока трех, с понедельника пойдет больше. И трамваи мы завтра дополнительно пустим. Будем делать короткие промежутки по времени, трамваи будут ходить от Фонтана до Военной, а другое направление — это от промзоны, «Зоря» особенно, будут идти от Военной до Широкобальского разворота через «Зорю». Но мы все равно будем выполнять постановление Кабмина и возить не более десяти человек, — рассказал Владимир Евтушенко.

Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваем и троллейбусов дезинфицируются.

— Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, все это происходит, — добавил директор КП.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.