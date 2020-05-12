Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан с анонимного телеграмм-канала.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения «Дія», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) возбуждено по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.

В ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.