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Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан с анонимного телеграмм-канала.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения «Дія», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) возбуждено по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.
В ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан.
Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.
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Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан с анонимного телеграмм-канала.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения «Дія», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) возбуждено по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.
В ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан.
Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.