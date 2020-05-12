Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.

Об этом Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы минцифры бот не имеет никакой связи с работой приложения «ДіЯ».

— В телеграмм заработал бот, который использует большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространять фейки, что эта информация связана с работой приложения «ДіЯ» Это невозможно даже теоретически, - заявил Михаил Федоров.

По словам Михаила Федорова «ДіЯ» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. К тому же количество, которое распространяет бот в десятки, а то и сотни раз превышает то, с которой работает «ДіЯ».

— Во-первых и главное, «ДіЯ» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает «ДіЯ». В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка (до национализации), а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin. Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия по работе Telegram-бота и доступных в нем персональных данных, - сказано в сообщении.

Напомним, для украинцев, которые чувствуют симптомы, похожие на коронавирус COVID-19, запустили специальный чат-бот. С его помощью можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья.