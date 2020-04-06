Для украинцев, которые чувствуют симптомы, похожие на коронавирус COVID-19, запустили специальный чат-бот. С его помощью можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

«Чат-бот поможет оценить факторы риска для тех, кто чувствует симптомы заболевания коронавируса. Так, получив ответы на простые вопросы, бот предлагает соответствующий алгоритм действий. Например, если есть симптомы, звоните к семейному врачу», — сказано в сообщении.

В случае, если декларация с семейным врачем еще не заключена, в НСЗУ рекомендуют обращаться в контакт-центр службыили на горячую линию области по вопросам коронавируса.

При тяжелых симптомах, температуре более 38 градусов, затрудненном дыхании — звонить на 103. Воспользоваться новым чат-ботом можно на сайте НСЗУ.

Напомним, глава МОЗ сообщил, что в Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Ранее врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.