В Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Сніданку з 1+1».

В частности, в студии телеканала Степанову зачитали вопрос от одной из зрительниц: почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы?

– Мы, прежде всего, должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя, - заявил глава МОЗ.

Как отметил Степанов, сейчас в срочном порядке государство пересматривает пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19. Среди прочего, он предусматривает применение для лечения вируса (с согласия пациента) незарегистрированных препаратов.