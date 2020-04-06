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В Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Сніданку з 1+1».
В частности, в студии телеканала Степанову зачитали вопрос от одной из зрительниц: почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы?
– Мы, прежде всего, должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя, - заявил глава МОЗ.
Как отметил Степанов, сейчас в срочном порядке государство пересматривает пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19. Среди прочего, он предусматривает применение для лечения вируса (с согласия пациента) незарегистрированных препаратов.
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В Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Сніданку з 1+1».
В частности, в студии телеканала Степанову зачитали вопрос от одной из зрительниц: почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы?
– Мы, прежде всего, должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя, - заявил глава МОЗ.
Как отметил Степанов, сейчас в срочном порядке государство пересматривает пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19. Среди прочего, он предусматривает применение для лечения вируса (с согласия пациента) незарегистрированных препаратов.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь