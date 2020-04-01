Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

— Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» №540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года, — говорится в сообщении.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС.

Закон также позволит решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Как сообщалось, 1 апреля состоялось заседание Кабинета Министров Украины, на котором приняли решение о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.