|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.05 грн
|EUR
|29.95 грн
|30.7 грн
Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
— Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» №540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года, — говорится в сообщении.
Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.
Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС.
Закон также позволит решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.
Как сообщалось, 1 апреля состоялось заседание Кабинета Министров Украины, на котором приняли решение о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
— Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» №540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года, — говорится в сообщении.
Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.
Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС.
Закон также позволит решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.
Как сообщалось, 1 апреля состоялось заседание Кабинета Министров Украины, на котором приняли решение о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.