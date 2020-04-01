1 апреля состоялось заседание Кабинета Министров Украины, на котором приняли решение о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.

Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения», — сообщил он.

Владимир Зеленский отметил, что эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины.

«Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую важную поддержку», — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.