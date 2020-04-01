В Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом Министра здравоохранения Максима Степанова, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

— экстренный медицинский техник;

— врач-пульмонолог;

— врач-инфекционист;

— врач-патологоанатом;

— врач-эпидемиолог;

— врач-лаборант;

— врач-анестезиолог;

— врач-радиолог;

— врач-бактериолог;

— врач-рентгенолог;

— врач-вирусолог;

— врач общей практики — семейный врач;

— врач-терапевт

— врач-педиатр;

— врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

— сестра медицинская;

— младшая сестра (всех наименований);

— регистратор медицинский;

— сестра-хозяйка;

— водитель.

«Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19», — пояснили в МОЗ.

Ранее сообщалось, что Николаевщина выделила на надбавки врачам всего 366 тысяч из областного бюджета, и просит, чтоб в дальнейшем это делал Минздрав.

Стоит отметить, что еще 13 марта, в своем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти на местах поручено учредить доплату медикам, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям в рамках борьбы против распространения коронавируса.

Напомним, Львовская область первой в Украине выделила из областного бюджета почти 20 миллионов гривен одноразовой выплаты врачам и медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом, который равен должностному окладу.