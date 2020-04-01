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В Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приказом Министра здравоохранения Максима Степанова, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:
— экстренный медицинский техник;
— врач-пульмонолог;
— врач-инфекционист;
— врач-патологоанатом;
— врач-эпидемиолог;
— врач-лаборант;
— врач-анестезиолог;
— врач-радиолог;
— врач-бактериолог;
— врач-рентгенолог;
— врач-вирусолог;
— врач общей практики — семейный врач;
— врач-терапевт
— врач-педиатр;
— врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
— сестра медицинская;
— младшая сестра (всех наименований);
— регистратор медицинский;
— сестра-хозяйка;
— водитель.
«Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19», — пояснили в МОЗ.
Ранее сообщалось, что Николаевщина выделила на надбавки врачам всего 366 тысяч из областного бюджета, и просит, чтоб в дальнейшем это делал Минздрав.
Стоит отметить, что еще 13 марта, в своем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти на местах поручено учредить доплату медикам, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям в рамках борьбы против распространения коронавируса.
Напомним, Львовская область первой в Украине выделила из областного бюджета почти 20 миллионов гривен одноразовой выплаты врачам и медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом, который равен должностному окладу.
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В Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приказом Министра здравоохранения Максима Степанова, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:
— экстренный медицинский техник;
— врач-пульмонолог;
— врач-инфекционист;
— врач-патологоанатом;
— врач-эпидемиолог;
— врач-лаборант;
— врач-анестезиолог;
— врач-радиолог;
— врач-бактериолог;
— врач-рентгенолог;
— врач-вирусолог;
— врач общей практики — семейный врач;
— врач-терапевт
— врач-педиатр;
— врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
— сестра медицинская;
— младшая сестра (всех наименований);
— регистратор медицинский;
— сестра-хозяйка;
— водитель.
«Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19», — пояснили в МОЗ.
Ранее сообщалось, что Николаевщина выделила на надбавки врачам всего 366 тысяч из областного бюджета, и просит, чтоб в дальнейшем это делал Минздрав.
Стоит отметить, что еще 13 марта, в своем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти на местах поручено учредить доплату медикам, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям в рамках борьбы против распространения коронавируса.
Напомним, Львовская область первой в Украине выделила из областного бюджета почти 20 миллионов гривен одноразовой выплаты врачам и медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом, который равен должностному окладу.