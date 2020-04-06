Врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его мнению, существуют причины, по которым в регионе нет подтвержденных больных COVID-19. Во-первых, большинство могли переболеть вирусом и выработать иммунитет, во-вторых, в области отсутствуют качественные тесты.

– Есть много версий по этому поводу. Одна из них это та, что мы уже переболели коронавирусом, большинство из нас. Вспомните, как два месяца назад все ходили кашляли, чихали. Возможно, у нас сформировался коллективный иммунитет. Вторая причина – качество тестов. Третий – категории, которые обследуются. Не исключено, что даже если и есть в Николаеве какая-то инфекция, то это не коронавирусная. Больные респираторными заболеваниями есть, а коронавируса нет. Есть такое понятие – вирусная интерференция. Это значит, если в вашем организме поселился один вирус, то второй уже не появится. Это 99,9% точности, - заявил Андрей Янтарь.

Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.



Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.