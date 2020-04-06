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Врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По его мнению, существуют причины, по которым в регионе нет подтвержденных больных COVID-19. Во-первых, большинство могли переболеть вирусом и выработать иммунитет, во-вторых, в области отсутствуют качественные тесты.
– Есть много версий по этому поводу. Одна из них это та, что мы уже переболели коронавирусом, большинство из нас. Вспомните, как два месяца назад все ходили кашляли, чихали. Возможно, у нас сформировался коллективный иммунитет. Вторая причина – качество тестов. Третий – категории, которые обследуются. Не исключено, что даже если и есть в Николаеве какая-то инфекция, то это не коронавирусная. Больные респираторными заболеваниями есть, а коронавируса нет. Есть такое понятие – вирусная интерференция. Это значит, если в вашем организме поселился один вирус, то второй уже не появится. Это 99,9% точности, - заявил Андрей Янтарь.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По его мнению, существуют причины, по которым в регионе нет подтвержденных больных COVID-19. Во-первых, большинство могли переболеть вирусом и выработать иммунитет, во-вторых, в области отсутствуют качественные тесты.
– Есть много версий по этому поводу. Одна из них это та, что мы уже переболели коронавирусом, большинство из нас. Вспомните, как два месяца назад все ходили кашляли, чихали. Возможно, у нас сформировался коллективный иммунитет. Вторая причина – качество тестов. Третий – категории, которые обследуются. Не исключено, что даже если и есть в Николаеве какая-то инфекция, то это не коронавирусная. Больные респираторными заболеваниями есть, а коронавируса нет. Есть такое понятие – вирусная интерференция. Это значит, если в вашем организме поселился один вирус, то второй уже не появится. Это 99,9% точности, - заявил Андрей Янтарь.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь