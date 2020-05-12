В одной из киевских частей Вооруженных сил Украины обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.

Согласно информации, тело обнаружили 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны одной из воинских частей.

По факту гибели военнослужащего возбуждено угоовное дело.

Напомним, в Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess. А в Мексике в этот же день мертвым нашли украинского моряка грузового судна Panamax Alexander.