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В одной из киевских частей Вооруженных сил Украины обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.
Согласно информации, тело обнаружили 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны одной из воинских частей.
По факту гибели военнослужащего возбуждено угоовное дело.
Напомним, в Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess. А в Мексике в этот же день мертвым нашли украинского моряка грузового судна Panamax Alexander.
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В одной из киевских частей Вооруженных сил Украины обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.
Согласно информации, тело обнаружили 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны одной из воинских частей.
По факту гибели военнослужащего возбуждено угоовное дело.
Напомним, в Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess. А в Мексике в этот же день мертвым нашли украинского моряка грузового судна Panamax Alexander.