В Кривом Роге главного врача четвертой городской больницы отстранили от работы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на мэрию Кривого Рога.

По данным директора департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и шесть медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы как такие, которые контактировали с больной женщиной. У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным Covid-19.

— Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена, — сообщил Константин Мурашко.

Отмечается, что по состоянию на 12 мая в Кривом Роге коронавирусную инфекцию подтвердили у 174 человек, шесть из них умерли.

Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.