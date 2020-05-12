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В Кривом Роге главного врача четвертой городской больницы отстранили от работы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на мэрию Кривого Рога.
По данным директора департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и шесть медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы как такие, которые контактировали с больной женщиной. У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным Covid-19.
— Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена, — сообщил Константин Мурашко.
Отмечается, что по состоянию на 12 мая в Кривом Роге коронавирусную инфекцию подтвердили у 174 человек, шесть из них умерли.
Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
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В Кривом Роге главного врача четвертой городской больницы отстранили от работы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на мэрию Кривого Рога.
По данным директора департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и шесть медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы как такие, которые контактировали с больной женщиной. У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным Covid-19.
— Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена, — сообщил Константин Мурашко.
Отмечается, что по состоянию на 12 мая в Кривом Роге коронавирусную инфекцию подтвердили у 174 человек, шесть из них умерли.
Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.