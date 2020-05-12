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В Испании в Верховный суд с коллективной жалобой в правительство обратились 11 адвокатов от более 3 тысяч человек, которые потеряли родственников из-за COVID-19.
Об этом сообщает El Mundo.
Сообщается, что испанцы обвиняют в смерти своих родных премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов правительства.
Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше граждан, потому что, несмотря на распространение инфекции в стране в начале марта продолжались митинги.
В настоящее время представление подписали 3 тысячи 268 человек.
Ранее сообщалось, что в Испании полиция за два дня составила 36 тысяч протоколов и арестовала 235 человек за несоблюдение правил социального дистанцирования, на прошедших выходных испанцам впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.
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В Испании в Верховный суд с коллективной жалобой в правительство обратились 11 адвокатов от более 3 тысяч человек, которые потеряли родственников из-за COVID-19.
Об этом сообщает El Mundo.
Сообщается, что испанцы обвиняют в смерти своих родных премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов правительства.
Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше граждан, потому что, несмотря на распространение инфекции в стране в начале марта продолжались митинги.
В настоящее время представление подписали 3 тысячи 268 человек.
Ранее сообщалось, что в Испании полиция за два дня составила 36 тысяч протоколов и арестовала 235 человек за несоблюдение правил социального дистанцирования, на прошедших выходных испанцам впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.