В Испании в Верховный суд с коллективной жалобой в правительство обратились 11 адвокатов от более 3 тысяч человек, которые потеряли родственников из-за COVID-19.

Об этом сообщает El Mundo.

Сообщается, что испанцы обвиняют в смерти своих родных премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов правительства.

Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше граждан, потому что, несмотря на распространение инфекции в стране в начале марта продолжались митинги.

В настоящее время представление подписали 3 тысячи 268 человек.

Ранее сообщалось, что в Испании полиция за два дня составила 36 тысяч протоколов и арестовала 235 человек за несоблюдение правил социального дистанцирования, на прошедших выходных испанцам впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.