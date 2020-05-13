В зоне боевых действий на Донбассе 12 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Старогнатовки, Опытного, Крымского и рядом с Луганским.

С начала текущих суток у Гнутово боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.