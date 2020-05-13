|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27 грн
|EUR
|28.65 грн
|29.25 грн
В зоне боевых действий на Донбассе 12 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Старогнатовки, Опытного, Крымского и рядом с Луганским.
С начала текущих суток у Гнутово боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, 14 апреля на железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали боеприпасы.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В зоне боевых действий на Донбассе 12 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Старогнатовки, Опытного, Крымского и рядом с Луганским.
С начала текущих суток у Гнутово боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, 14 апреля на железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали боеприпасы.