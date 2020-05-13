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Соединенные Штаты отказались использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из РФ, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах.
Об этом сообщают Буквы.
Аппараты ИВЛ из РФ в США еще не использовались, а теперь и вовсе будут изъяты.
Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заявило, что российские ИВЛ имеют точно такую же модель, как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.
— В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство, – сказано в сообщении.
Речь идет об аппаратах Aventa-M. До этого в США эти аппараты не отправляли в больницы.
— Из-за предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ, – сказала пресс-секретарь FEMA Джанет Монтези.
Напомним, что в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Соединенные Штаты отказались использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из РФ, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах.
Об этом сообщают Буквы.
Аппараты ИВЛ из РФ в США еще не использовались, а теперь и вовсе будут изъяты.
Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заявило, что российские ИВЛ имеют точно такую же модель, как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.
— В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство, – сказано в сообщении.
Речь идет об аппаратах Aventa-M. До этого в США эти аппараты не отправляли в больницы.
— Из-за предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ, – сказала пресс-секретарь FEMA Джанет Монтези.
Напомним, что в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).