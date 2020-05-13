|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
На Донбассе сегодня, 13 мая, боевики обстреляли наши позиции на Луганском направлении, в результате обстрела ранен один украинский военный.
Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации применили против украинских военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение.
— Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь, - сообщили в ООС.
В ответ украинские военнослужащие использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.
Напомним, 12 мая боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов, и пулеметов населенный пункт Крымское, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
На Донбассе сегодня, 13 мая, боевики обстреляли наши позиции на Луганском направлении, в результате обстрела ранен один украинский военный.
Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации применили против украинских военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение.
— Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь, - сообщили в ООС.
В ответ украинские военнослужащие использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.
Напомним, 12 мая боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов, и пулеметов населенный пункт Крымское, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.