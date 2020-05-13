На Донбассе сегодня, 13 мая, боевики обстреляли наши позиции на Луганском направлении, в результате обстрела ранен один украинский военный.

Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили против украинских военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение.

— Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь, - сообщили в ООС.

В ответ украинские военнослужащие использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.

Напомним, 12 мая боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов, и пулеметов населенный пункт Крымское, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.