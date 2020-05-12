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Сегодня, 12 мая боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов, и пулеметов населенный пункт Крымское, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщают в пресс-центре ООС.
— Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Военного оперативно доставили в больничное учреждение и предоставили медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор. Потери противника уточняются, - сообщают в ООС.
Ранее сообщалось, что оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
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Сегодня, 12 мая боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов, и пулеметов населенный пункт Крымское, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщают в пресс-центре ООС.
— Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Военного оперативно доставили в больничное учреждение и предоставили медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор. Потери противника уточняются, - сообщают в ООС.
Ранее сообщалось, что оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.