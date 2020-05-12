Сегодня, 12 мая боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов, и пулеметов населенный пункт Крымское, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщают в пресс-центре ООС.

— Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Военного оперативно доставили в больничное учреждение и предоставили медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор. Потери противника уточняются, - сообщают в ООС.

Ранее сообщалось, что оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.