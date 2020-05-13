Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый не стал отвечать на вопрос журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.

Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что видео с этим эпизодом опубликовал журналист «1+1» Евгений Куксин.

Максим Куцый не захотел отвечать журналисту на вопрос, потребовал выключить камеру и удалить видео. Он также назвал свой кабинет «режимным объектом», заявил, что запретил себя снимать, и вызвал нацгвардейцев, чтобы выгнать репортеров.

Стоит отметить, что глава ОГА отказался давать комментарий, сославшись на «провакационные вопросы» от журналистов, но не уточнил какие.

По данным «Думской», интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы «Секретные материалы», выходящей на телеканале «1+1».

Сама репортер никаких публичных заявлений о случившемся не делала.

А в ОГА рассказали, что журналист «забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы».

До своего избрания в Раду продюсером «Секретных материалов» был нынешний нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

По данным «Думской», Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас якобы конфликтует с олигархом Игорем Коломойским, которому принадлежит телеканал «1+1».

Напомним, что суд оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко за игнорирование представителя Омбудсмана.