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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый не стал отвечать на вопрос журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.
Об этом сообщает «Думская».
Отмечается, что видео с этим эпизодом опубликовал журналист «1+1» Евгений Куксин.
Максим Куцый не захотел отвечать журналисту на вопрос, потребовал выключить камеру и удалить видео. Он также назвал свой кабинет «режимным объектом», заявил, что запретил себя снимать, и вызвал нацгвардейцев, чтобы выгнать репортеров.
Стоит отметить, что глава ОГА отказался давать комментарий, сославшись на «провакационные вопросы» от журналистов, но не уточнил какие.
По данным «Думской», интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы «Секретные материалы», выходящей на телеканале «1+1».
Сама репортер никаких публичных заявлений о случившемся не делала.
А в ОГА рассказали, что журналист «забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы».
До своего избрания в Раду продюсером «Секретных материалов» был нынешний нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
По данным «Думской», Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас якобы конфликтует с олигархом Игорем Коломойским, которому принадлежит телеканал «1+1».
Напомним, что суд оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко за игнорирование представителя Омбудсмана.
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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый не стал отвечать на вопрос журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.
Об этом сообщает «Думская».
Отмечается, что видео с этим эпизодом опубликовал журналист «1+1» Евгений Куксин.
Максим Куцый не захотел отвечать журналисту на вопрос, потребовал выключить камеру и удалить видео. Он также назвал свой кабинет «режимным объектом», заявил, что запретил себя снимать, и вызвал нацгвардейцев, чтобы выгнать репортеров.
Стоит отметить, что глава ОГА отказался давать комментарий, сославшись на «провакационные вопросы» от журналистов, но не уточнил какие.
По данным «Думской», интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы «Секретные материалы», выходящей на телеканале «1+1».
Сама репортер никаких публичных заявлений о случившемся не делала.
А в ОГА рассказали, что журналист «забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы».
До своего избрания в Раду продюсером «Секретных материалов» был нынешний нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
По данным «Думской», Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас якобы конфликтует с олигархом Игорем Коломойским, которому принадлежит телеканал «1+1».
Напомним, что суд оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко за игнорирование представителя Омбудсмана.