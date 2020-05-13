В Подольском районе Киева произошла перестрелка возле одного из храмов, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел 13 мая на автостоянке возле храма на улице Мостицкой. О случившемся в полицию сообщили врачи

Пострадавший находится в больнице.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье «завершенное покушение на убийство».

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова.