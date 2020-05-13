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В Подольском районе Киева произошла перестрелка возле одного из храмов, в результате чего один человек получил ранения.
Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел 13 мая на автостоянке возле храма на улице Мостицкой. О случившемся в полицию сообщили врачи
Пострадавший находится в больнице.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье «завершенное покушение на убийство».
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
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В Подольском районе Киева произошла перестрелка возле одного из храмов, в результате чего один человек получил ранения.
Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел 13 мая на автостоянке возле храма на улице Мостицкой. О случившемся в полицию сообщили врачи
Пострадавший находится в больнице.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье «завершенное покушение на убийство».
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова.