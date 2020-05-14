13 мая в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов боевиков 13 мая погиб один украинский военный, еще двое — получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

13 мая боевики 9 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, обстрелы зафиксировали вблизи Гнутово, Талаковки, Широкино, Старогнатовки, Крымского, Орехово и Катериновки.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 12 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.