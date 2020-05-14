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С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полторы тысячи предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, в ответ на запрос в СБУ сообщили, что с 2014 года выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности. При этом СБУ сама вела расследования по 26 бывшим сотрудникам.
На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили лишь трое.
Отметим, большинство из них перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа «Альфа» Александр Ходаковский, ставший одним из главарей «ДНР», и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет «ЛНР».
Напомним, что украинец Леонид Харченко, один из ключевых фигурантов дела о крушении самолета Boeing MH17 над востоком Украины в 2014 году, был арестован властями «ДНР» в марте 2020 года в Донецке.
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С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полторы тысячи предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, в ответ на запрос в СБУ сообщили, что с 2014 года выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности. При этом СБУ сама вела расследования по 26 бывшим сотрудникам.
На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили лишь трое.
Отметим, большинство из них перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа «Альфа» Александр Ходаковский, ставший одним из главарей «ДНР», и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет «ЛНР».
Напомним, что украинец Леонид Харченко, один из ключевых фигурантов дела о крушении самолета Boeing MH17 над востоком Украины в 2014 году, был арестован властями «ДНР» в марте 2020 года в Донецке.