Накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

— Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады.