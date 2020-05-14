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Накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады.
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Накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады.