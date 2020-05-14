Коронавирус на оккупированном Донбассе выявлен более чем у 500 человек, также растет число летальных случаев.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передаёт РБК-Украина.

Сообщается, что в отдельных районах Донецкой области подтверждено 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В то же время медики в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 53 выздоровевших, при этом не приводятся данные о летальных случаях.

Таким образом на оккупированном Донбассе подтверждено 522 случая.

Напомним, что накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.