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Коронавирус на оккупированном Донбассе выявлен более чем у 500 человек, также растет число летальных случаев.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передаёт РБК-Украина.
Сообщается, что в отдельных районах Донецкой области подтверждено 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
В то же время медики в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 53 выздоровевших, при этом не приводятся данные о летальных случаях.
Таким образом на оккупированном Донбассе подтверждено 522 случая.
Напомним, что накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.
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Коронавирус на оккупированном Донбассе выявлен более чем у 500 человек, также растет число летальных случаев.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передаёт РБК-Украина.
Сообщается, что в отдельных районах Донецкой области подтверждено 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
В то же время медики в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 53 выздоровевших, при этом не приводятся данные о летальных случаях.
Таким образом на оккупированном Донбассе подтверждено 522 случая.
Напомним, что накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.