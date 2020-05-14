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Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов заявил, что его не задерживали в связи с вымогательством денег у предпринимателей.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает «Таймер».
Напомним, вчера появилась информация, что начальника Одесской таможни и троих сотрудников таможенного поста «Черноморский» задержали на взятке.
— Никакой взятки не было, я не задержан, вы сами можете это видеть, — отметил Михаил Грибанов.
По его словам, обыски действительно состоялись в админздании таможни и на её постах. Самого же Михаила Грибанова задержали во дворе того же учреждения на одесских Черёмушках.
— На меня надели наручники и положили на пол. Видимо, ради картинки... Через восемь минут с меня сняли наручники, — сказал он.
Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.
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Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов заявил, что его не задерживали в связи с вымогательством денег у предпринимателей.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает «Таймер».
Напомним, вчера появилась информация, что начальника Одесской таможни и троих сотрудников таможенного поста «Черноморский» задержали на взятке.
— Никакой взятки не было, я не задержан, вы сами можете это видеть, — отметил Михаил Грибанов.
По его словам, обыски действительно состоялись в админздании таможни и на её постах. Самого же Михаила Грибанова задержали во дворе того же учреждения на одесских Черёмушках.
— На меня надели наручники и положили на пол. Видимо, ради картинки... Через восемь минут с меня сняли наручники, — сказал он.
Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.