Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов заявил, что его не задерживали в связи с вымогательством денег у предпринимателей.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает «Таймер».

Напомним, вчера появилась информация, что начальника Одесской таможни и троих сотрудников таможенного поста «Черноморский» задержали на взятке.

— Никакой взятки не было, я не задержан, вы сами можете это видеть, — отметил Михаил Грибанов.

По его словам, обыски действительно состоялись в админздании таможни и на её постах. Самого же Михаила Грибанова задержали во дворе того же учреждения на одесских Черёмушках.

— На меня надели наручники и положили на пол. Видимо, ради картинки... Через восемь минут с меня сняли наручники, — сказал он.

Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.