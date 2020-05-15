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Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Красногоровка, Водяное, Орехово, Хутор Вильный, Зайцево.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее пяти российских наемников на Донбассе.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, на Донбассе во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.
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Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Красногоровка, Водяное, Орехово, Хутор Вильный, Зайцево.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее пяти российских наемников на Донбассе.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, на Донбассе во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.