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По последним данным, 8 украинских граждан умерло от нового коронавируса за рубежом.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
В то же время побороли заболевания 68 гражданина Украины. В частности, 22 украинца вылечились в Греции, 6 – в Польши, 5 – в Испании.
Отмечается, что 17 тысяч 525 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы «Защита».
Продолжают бороться с болезнью 145 украинца. В Италии – 121 человек. Также 6 украинцев болеют COVID-19 в Чехии, 4 – в Германии, 3 - в Австрии, по 2 – в США и Швеции.
Напомним, что Генеральное консульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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По последним данным, 8 украинских граждан умерло от нового коронавируса за рубежом.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
В то же время побороли заболевания 68 гражданина Украины. В частности, 22 украинца вылечились в Греции, 6 – в Польши, 5 – в Испании.
Отмечается, что 17 тысяч 525 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы «Защита».
Продолжают бороться с болезнью 145 украинца. В Италии – 121 человек. Также 6 украинцев болеют COVID-19 в Чехии, 4 – в Германии, 3 - в Австрии, по 2 – в США и Швеции.
Напомним, что Генеральное консульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.