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Генеральное консульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
«До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www. consmilano. com. ua. Запись на оформление «белого паспорта» и выдаче готового загранпаспорта по адресу gc_itm@mfa. gov. ua», — говорится в сообщении.
Также посетители должны будут соблюдать следующие требования к снятию ограничительных мер:
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Генеральное консульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
«До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www. consmilano. com. ua. Запись на оформление «белого паспорта» и выдаче готового загранпаспорта по адресу gc_itm@mfa. gov. ua», — говорится в сообщении.
Также посетители должны будут соблюдать следующие требования к снятию ограничительных мер:
Напомним, число новых больных и умерших от коронавируса в Италии снизилось до показателей начала-середины марта.