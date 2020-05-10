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Число новых больных и умерших от коронавируса в Италии снизилось до показателей начала-середины марта.
Об этом сообщает Европейская правда.
За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 165 человек – еще меньше, чем 194 накануне.
Последний раз такие показатели погибших за сутки и новых случаев фиксировали 2 месяца назад – в начале-в середине марта, когда эпидемия только набирала силу.
Выздоровели за сутки 2155 пациентов. Общее количество активных больных, которые сейчас имеют положительный результат теста, уменьшилось еще на 1518 человек – до 83 324.
В больницах пока остаются 13 618 пациентов, из них 1027 – в отделениях интенсивной терапии (последних – на 7 человек меньше, чем накануне).
Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заболели 219 070 человек, из них 30 560 – умерли, 105 186 – выздоровели.
Напомним, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.
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Число новых больных и умерших от коронавируса в Италии снизилось до показателей начала-середины марта.
Об этом сообщает Европейская правда.
За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 165 человек – еще меньше, чем 194 накануне.
Последний раз такие показатели погибших за сутки и новых случаев фиксировали 2 месяца назад – в начале-в середине марта, когда эпидемия только набирала силу.
Выздоровели за сутки 2155 пациентов. Общее количество активных больных, которые сейчас имеют положительный результат теста, уменьшилось еще на 1518 человек – до 83 324.
В больницах пока остаются 13 618 пациентов, из них 1027 – в отделениях интенсивной терапии (последних – на 7 человек меньше, чем накануне).
Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заболели 219 070 человек, из них 30 560 – умерли, 105 186 – выздоровели.
Напомним, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный