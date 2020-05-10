Число новых больных и умерших от коронавируса в Италии снизилось до показателей начала-середины марта.

Об этом сообщает Европейская правда.

За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 165 человек – еще меньше, чем 194 накануне.

За сутки зарегистрировали 802 новых случая коронавируса, из них 282 – в Ломбардии. Вчера сообщалось о 1083 новых больных, из которых – 502 в Ломбардии.

Последний раз такие показатели погибших за сутки и новых случаев фиксировали 2 месяца назад – в начале-в середине марта, когда эпидемия только набирала силу.

Выздоровели за сутки 2155 пациентов. Общее количество активных больных, которые сейчас имеют положительный результат теста, уменьшилось еще на 1518 человек – до 83 324.

В больницах пока остаются 13 618 пациентов, из них 1027 – в отделениях интенсивной терапии (последних – на 7 человек меньше, чем накануне).

Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заболели 219 070 человек, из них 30 560 – умерли, 105 186 – выздоровели.

Напомним, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.