|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:16
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:39
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, АР Крым и Севастополя 899 заболевших COVID-19, 12 человек умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передаёт Лига.
По состоянию на 14 мая оккупанты опубликовали такие сведения:
Наиболее тяжелая ситуация складывается на захваченной боевиками территории Луганской области: за период с 5 по 14 мая количество инфицированных по «официальным данным» увеличилось на 90%. При этом отмечается, что характер публикации этих данных свидетельствует о манипуляциях и нехватке тестов на коронавирус.
В Луганске городскую детскую больницу №1 реорганизуют для приема контактировавших с заболевшими, инфекционное отделение больницы №15 заполнено заболевшими на 100%. По имеющейся информации, оккупанты скрывают случай смерти заболевшего коронавирусом врача в Должанске.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, АР Крым и Севастополя 899 заболевших COVID-19, 12 человек умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передаёт Лига.
По состоянию на 14 мая оккупанты опубликовали такие сведения:
Наиболее тяжелая ситуация складывается на захваченной боевиками территории Луганской области: за период с 5 по 14 мая количество инфицированных по «официальным данным» увеличилось на 90%. При этом отмечается, что характер публикации этих данных свидетельствует о манипуляциях и нехватке тестов на коронавирус.
В Луганске городскую детскую больницу №1 реорганизуют для приема контактировавших с заболевшими, инфекционное отделение больницы №15 заполнено заболевшими на 100%. По имеющейся информации, оккупанты скрывают случай смерти заболевшего коронавирусом врача в Должанске.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.