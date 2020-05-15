На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, АР Крым и Севастополя 899 заболевших COVID-19, 12 человек умерли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передаёт Лига.

По состоянию на 14 мая оккупанты опубликовали такие сведения:

в Крыму - 245 подтвержденных случаев COVID-19, четыре из них летальные, выздоровели 84 человека (по данным, опубликованным на информационном сайте правительства РФ, в АР Крым два летальных случая);

в Севастополе 132 подтвержденных случая, два из них летальные, выздоровело 57 человек;

в оккупированных районах Донецкой области - 214 заболевших, пять человек умерло, 29 выздоровело;

в оккупированных районах Луганской области - 308 заболевших, один человек умер, выздоровели 53 пациента.

Наиболее тяжелая ситуация складывается на захваченной боевиками территории Луганской области: за период с 5 по 14 мая количество инфицированных по «официальным данным» увеличилось на 90%. При этом отмечается, что характер публикации этих данных свидетельствует о манипуляциях и нехватке тестов на коронавирус.

В Луганске городскую детскую больницу №1 реорганизуют для приема контактировавших с заболевшими, инфекционное отделение больницы №15 заполнено заболевшими на 100%. По имеющейся информации, оккупанты скрывают случай смерти заболевшего коронавирусом врача в Должанске.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.