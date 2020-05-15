По состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 11 человек. При этом, всего выздоровели 79 человек, 6 — умерло.

Из всех 236 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 40 человек;

Южноукраинск — 36 человек;

Первомайск — 9 человек;

Арбузинский район — 6 человек;

Братский район — 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

Врадиевский район — 6 человека;

Доманевский район — 54 человека;

Казанковский район — 1 человек;

Николаевский район — 1 человек;

Новоодесский район — 37 человек;

Снигиревский район — 1 человек

Кривоозерский район — 1 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 15 мая зафиксировано 17 тысяч 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.