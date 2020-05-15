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По состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 11 человек. При этом, всего выздоровели 79 человек, 6 — умерло.
Из всех 236 подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 40 человек;
Южноукраинск — 36 человек;
Первомайск — 9 человек;
Арбузинский район — 6 человек;
Братский район — 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
Врадиевский район — 6 человека;
Доманевский район — 54 человека;
Казанковский район — 1 человек;
Николаевский район — 1 человек;
Новоодесский район — 37 человек;
Снигиревский район — 1 человек
Кривоозерский район — 1 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 15 мая зафиксировано 17 тысяч 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.
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По состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 11 человек. При этом, всего выздоровели 79 человек, 6 — умерло.
Из всех 236 подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 40 человек;
Южноукраинск — 36 человек;
Первомайск — 9 человек;
Арбузинский район — 6 человек;
Братский район — 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
Врадиевский район — 6 человека;
Доманевский район — 54 человека;
Казанковский район — 1 человек;
Николаевский район — 1 человек;
Новоодесский район — 37 человек;
Снигиревский район — 1 человек
Кривоозерский район — 1 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 15 мая зафиксировано 17 тысяч 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.