На Бессарабии засуха погубила 80% посевов. Треть посевов северной части Одесской области полностью погибли, развитие еще с трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели и еще с трети можно собрать урожай.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook.

— В этом регионе (Бессарабия, - прим.) засуха фактически продолжается с прошлого года. Здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях 100%. Перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет, поэтому аграрии ждут посева озимых в следующем году в августе-сентябре при условии поступления дождей. Люди волнуются сейчас не столько за свои доходы, как о возможности выплатить арендную плату за паи, за счет которых живет большинство аграриев и обеспечить регион продовольствием. Поступления в местные бюджеты тоже существенно уменьшатся, — пишет Тарас Высоцкий.

Сообщается, что критическим для аграриев является наличие средств на следующий сезон, чтобы продолжать работу.

— В этом году ожидаем 65-68 млн т зерновых. Благоприятная погода в последние дни повлияла на улучшение показателей урожайности. По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине. Общие потери в совокупной выручки по всей Украине составляют до 2%, — сообщает заместитель министра.

Минэкономики предлагает несколько путей решения вопроса потерь урожая:

— Приняты изменения в Постановление №300, которые позволяют аграрным производителям без привязки к обороту, получить компенсацию процентов по кредитам. Уже в июне они могут подать документы и получить компенсацию.

— Сейчас совместно с ГНС готовятся разъяснения относительно механизма списания посевов, в результате которого не будет начисляться НДС на эту операцию.

— Министерство будет предлагать Комитету Верховной Рады по аграрным и земельным вопросам предоставить дотацию производителям сельскохозяйственной продукции на единицу обрабатываемых площадей, которые были потеряны в результате погодных условий.

Сейчас анализируется размер такой поддержки, по предварительным оценкам это сумма в 5000 гривен на гектар. Для того, чтобы получить помощь производителям нужно будет собрать минимальный пакет документов, который покажет потери и подтвердит факт стихийного бедствия.

— Возможность выделения субвенции местным бюджетам.

— Развитие орошения, так как это в целом надежда этого региона.

— Вчера Комитет Верховной Рады по аграрным и земельным вопросам поддержал изменения в закон по господдержке по компенсации стоимости электроэнергии при орошении.

— Поскольку для Одесской области важно виноградарство, Минэкономики будет активно стимулировать развитие садоводства. Сейчас есть соответствующие программы государственной поддержки на 2020 год.

Напомним, глава Одесской ОГА сообщил о сильнейшей засухе в регионе с 1947 года.