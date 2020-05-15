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Полиция Киева возбудила уголовное дело из-за вспышки коронавирусного заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает до 8 лет заключения.
«На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований», — добавили в пресс-службе.
Напомним, в Дарницком доме-интернате для девочек коронавирусное заболевание обнаружили у 81 человека.
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Полиция Киева возбудила уголовное дело из-за вспышки коронавирусного заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает до 8 лет заключения.
«На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований», — добавили в пресс-службе.
Напомним, в Дарницком доме-интернате для девочек коронавирусное заболевание обнаружили у 81 человека.