Полиция Киева возбудила уголовное дело из-за вспышки коронавирусного заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает до 8 лет заключения.

«На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Дарницком доме-интернате для девочек коронавирусное заболевание обнаружили у 81 человека.