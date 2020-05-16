В Соединенных Штатах Америки вблизи авиабазы во Флориде произошла авария военного истребителя F-22. Пилот катапультировался и находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование авиабазы Эглин во Флориде.

По данным командования авиабазы, сегодня около 16:15 по киевскому времени произошла авария истребителя F-22, закрепленного за 43-й истребительной эскадрилье Военно-воздушных сил США. Место инцидента находится в 19 км от авиабазы Эглин на учебном полигоне.

Отмечается, что пилот катапультировался, его доставили в больницу. Сейчас состояние пилота истребителя оценивают как стабильное. Других пострадавших в результате крушения самолета нет.

Пока командование начало расследование инцидента, но возможные причины аварии не сообщаются.

Напомним, 1 мая в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.