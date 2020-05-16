|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:15
|Заход солнца:
|20:22
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:40
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
В Соединенных Штатах Америки вблизи авиабазы во Флориде произошла авария военного истребителя F-22. Пилот катапультировался и находится в стабильном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование авиабазы Эглин во Флориде.
По данным командования авиабазы, сегодня около 16:15 по киевскому времени произошла авария истребителя F-22, закрепленного за 43-й истребительной эскадрилье Военно-воздушных сил США. Место инцидента находится в 19 км от авиабазы Эглин на учебном полигоне.
Отмечается, что пилот катапультировался, его доставили в больницу. Сейчас состояние пилота истребителя оценивают как стабильное. Других пострадавших в результате крушения самолета нет.
Пока командование начало расследование инцидента, но возможные причины аварии не сообщаются.
Напомним, 1 мая в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Соединенных Штатах Америки вблизи авиабазы во Флориде произошла авария военного истребителя F-22. Пилот катапультировался и находится в стабильном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование авиабазы Эглин во Флориде.
По данным командования авиабазы, сегодня около 16:15 по киевскому времени произошла авария истребителя F-22, закрепленного за 43-й истребительной эскадрилье Военно-воздушных сил США. Место инцидента находится в 19 км от авиабазы Эглин на учебном полигоне.
Отмечается, что пилот катапультировался, его доставили в больницу. Сейчас состояние пилота истребителя оценивают как стабильное. Других пострадавших в результате крушения самолета нет.
Пока командование начало расследование инцидента, но возможные причины аварии не сообщаются.
Напомним, 1 мая в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.