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В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.
От службы «103» сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна «Груман» (на 4 места) с последующим горением.
Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.
Напомним, 1 мая, на территории села Галициново, неподалеку садово-виноградного общества Металлург спасатели тушили пожар сухой травы и мусора.
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В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.
От службы «103» сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна «Груман» (на 4 места) с последующим горением.
Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.
Напомним, 1 мая, на территории села Галициново, неподалеку садово-виноградного общества Металлург спасатели тушили пожар сухой травы и мусора.