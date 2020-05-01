В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.

От службы «103» сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна «Груман» (на 4 места) с последующим горением.

Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

Напомним, 1 мая, на территории села Галициново, неподалеку садово-виноградного общества Металлург спасатели тушили пожар сухой травы и мусора.