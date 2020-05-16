|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:15
|Заход солнца:
|20:22
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:40
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
В городе Первомайске Николаевской области во время профилактического обследования у четырех человек была выявлена коронавирусная инфекция.
О позитивных результатах анализов стало известно 14 мая, сообщила городской голова Первомайска Людмила Дромашко.
— По информации Николаевского областного лабораторного центра, в ходе профилактического обследования на коронавирусную инфекцию у четырех горожан 14 мая был выявлен позитивный результат. Медицинские сотрудники провели эпидемиологическое расследование и взяли под наблюдение 25 контактных лиц, — заявила Людмила Дромашко.
Она призвала горожан проявить выдержку, следовать правилам карантина и без особой нужды не покидать свои дома. По словам Людмилы Дромашко в Первомайске «возникла реальная угроза инфицирования жителей города».
Мэр города также добавила, что после открытия городской рынок работает с нарушениями. Если ситуация не изменится, то будет принято решение о его закрытии.
— Вместе с тем, к нам стали поступать многочисленные жалобы на несоблюдение карантинных мероприятий на территории рынка и в других местах массового скопления людей. Если такая ситуация продлится, мы будем вынуждены продолжить дополнительные карантинные мероприятия. В том числе, прекращение работы соответствующих коммерческих объектов, — сказала Людмила Дромашко.
Напомним, по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В городе Первомайске Николаевской области во время профилактического обследования у четырех человек была выявлена коронавирусная инфекция.
О позитивных результатах анализов стало известно 14 мая, сообщила городской голова Первомайска Людмила Дромашко.
— По информации Николаевского областного лабораторного центра, в ходе профилактического обследования на коронавирусную инфекцию у четырех горожан 14 мая был выявлен позитивный результат. Медицинские сотрудники провели эпидемиологическое расследование и взяли под наблюдение 25 контактных лиц, — заявила Людмила Дромашко.
Она призвала горожан проявить выдержку, следовать правилам карантина и без особой нужды не покидать свои дома. По словам Людмилы Дромашко в Первомайске «возникла реальная угроза инфицирования жителей города».
Мэр города также добавила, что после открытия городской рынок работает с нарушениями. Если ситуация не изменится, то будет принято решение о его закрытии.
— Вместе с тем, к нам стали поступать многочисленные жалобы на несоблюдение карантинных мероприятий на территории рынка и в других местах массового скопления людей. Если такая ситуация продлится, мы будем вынуждены продолжить дополнительные карантинные мероприятия. В том числе, прекращение работы соответствующих коммерческих объектов, — сказала Людмила Дромашко.
Напомним, по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.