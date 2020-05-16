В городе Первомайске Николаевской области во время профилактического обследования у четырех человек была выявлена коронавирусная инфекция.

О позитивных результатах анализов стало известно 14 мая, сообщила городской голова Первомайска Людмила Дромашко.

— По информации Николаевского областного лабораторного центра, в ходе профилактического обследования на коронавирусную инфекцию у четырех горожан 14 мая был выявлен позитивный результат. Медицинские сотрудники провели эпидемиологическое расследование и взяли под наблюдение 25 контактных лиц, — заявила Людмила Дромашко.

Она призвала горожан проявить выдержку, следовать правилам карантина и без особой нужды не покидать свои дома. По словам Людмилы Дромашко в Первомайске «возникла реальная угроза инфицирования жителей города».

Мэр города также добавила, что после открытия городской рынок работает с нарушениями. Если ситуация не изменится, то будет принято решение о его закрытии.

— Вместе с тем, к нам стали поступать многочисленные жалобы на несоблюдение карантинных мероприятий на территории рынка и в других местах массового скопления людей. Если такая ситуация продлится, мы будем вынуждены продолжить дополнительные карантинные мероприятия. В том числе, прекращение работы соответствующих коммерческих объектов, — сказала Людмила Дромашко.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.