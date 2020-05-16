В понедельник, 16 мая, в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности, в частности, в Николаевской области.

Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке, сообщает пресс-служба ГСЧС.

— 16 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.

Напомним, что на Житомирщине ликвидировано большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесах потушены.