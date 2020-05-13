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На Житомирщине на данное время ликвидировано большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесах потушены.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.
«В последние дни тема пожаров утратила хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодняшний день в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, по состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.
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На Житомирщине на данное время ликвидировано большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесах потушены.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.
«В последние дни тема пожаров утратила хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодняшний день в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, по состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.