Состоянием на 9:00 17 мая в Украине зафиксирован 18291 случай коронавирусной болезни. За сутки 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Отмечается, что 4906 пациентов уже выздоровели и 514 - умерли от осложнений.

За последние сутки зафиксировали 433 новых случая инфицирования, 21 человек умер. При этом 210 пациентов побороли болезнь.

В Николаевской области зафиксировано 238 случаев заболевания.

— Заболели 1301 ребенок и 3569 медиков. На амбулаторном лечении 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 514 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Напомним, по состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев