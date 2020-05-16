По состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.

Об этом сообщается на странице Центра гражданского здоровья Украины в Facebook.

Сообщается, что из всех подтвержденных случаев коронавируса, 4 тысячи 906 пациентов выздоровели, в частности, 1 тысяча 262 медработника и 497 — умерли, из которых 25 медработников.

При этом, в общем заболели 1 тысяча 269 детей и 3 тысячи 512 медиков. На амбулаторном лечении 12 тысяч 189 пациентов, из них 1 тысяча 43 ребенка и 2 тысячи 869 медработников.

Сводка по областям:

Винницкая область — 700 случаев;

Волынская область — 599 случаев;

Днепропетровская область — 806 случаев;

Донецкая область — 121 случай;

Житомирская область — 540 случаев;

Закарпатская область — 858 случаев;

Запорожская область — 365 случаев;

Ивано-Франковская область — 1200 случаев;

Кировоградская область — 441 случай;

Киев — 2221 случай;

Киевская область — 1143 случая;

Львовская область — 969 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 236 случаев;

Одесская область — 734 случая;

Полтавская область — 263 случая;

Ровенская область — 1104 случая;

Сумская область — 161 случай;

Тернопольская область — 1065 случаев;

Харьковская область — 773 случая;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 235 случаев;

Черновицкая область — 2647 случаев;

Черкасская область — 363 случая;

Черниговская область — 105 случаев.

Напомним, что в городе Первомайске Николаевской области во время профилактического обследования у четырех человек была выявлена коронавирусная инфекция.