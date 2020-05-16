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По состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.
Об этом сообщается на странице Центра гражданского здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что из всех подтвержденных случаев коронавируса, 4 тысячи 906 пациентов выздоровели, в частности, 1 тысяча 262 медработника и 497 — умерли, из которых 25 медработников.
При этом, в общем заболели 1 тысяча 269 детей и 3 тысячи 512 медиков. На амбулаторном лечении 12 тысяч 189 пациентов, из них 1 тысяча 43 ребенка и 2 тысячи 869 медработников.
Сводка по областям:
Напомним, что в городе Первомайске Николаевской области во время профилактического обследования у четырех человек была выявлена коронавирусная инфекция.
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По состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.
Об этом сообщается на странице Центра гражданского здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что из всех подтвержденных случаев коронавируса, 4 тысячи 906 пациентов выздоровели, в частности, 1 тысяча 262 медработника и 497 — умерли, из которых 25 медработников.
При этом, в общем заболели 1 тысяча 269 детей и 3 тысячи 512 медиков. На амбулаторном лечении 12 тысяч 189 пациентов, из них 1 тысяча 43 ребенка и 2 тысячи 869 медработников.
Сводка по областям:
Напомним, что в городе Первомайске Николаевской области во время профилактического обследования у четырех человек была выявлена коронавирусная инфекция.