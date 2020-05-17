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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.
Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Украинские военные открыли прицельный огонь по опорным пунктам противника.
По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
С начала нынешних суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
Как сообщалось, на оккупированной части Донбасса 15 мая патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.
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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.
Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Украинские военные открыли прицельный огонь по опорным пунктам противника.
По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
С начала нынешних суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
Как сообщалось, на оккупированной части Донбасса 15 мая патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.