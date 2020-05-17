За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Украинские военные открыли прицельный огонь по опорным пунктам противника.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

С начала нынешних суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Как сообщалось, на оккупированной части Донбасса 15 мая патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.