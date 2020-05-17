В столице Польши Варшаве полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом. Они требовали от правительства разрешить предприятиям снова открыться после карантина.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, сотни демонстрантов протестовали против нарушения их гражданских прав, а также против того, что правительство оказывает, с их точки зрения, недостаточную финансовую поддержку полякам в условиях кризиса, связанного с коронавирусом.

— Полиция разогнала демонстрацию, применив слезоточивый газ. Несколько человек были временно задержаны, — говорится в сообщении.

Силовики заявили, что протест был незаконным из-за того, что в стране до сих пор запрещены массовые собрания. Также в полиции заявили, что были случаи агрессии в сторону правоохранителей.

— Из-за нападения на офицеров мы использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ, — пояснили в полиции.

Отметим, с 18 мая в Польше начнут действовать новые послабления карантина. В частности, позволят работать парикмахерских и ресторанам.

Ранее сообщалось, что в школах Польши учебный год дети будут заканчивать дистанционно, власти решили не открывать школы до 26 июня.