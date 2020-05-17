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В Одессе за последние сутки от коронавируса умер врач-реаниматолог городской больницы №10 и директриса школы №1.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
— Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов, — написал Максим Куцый.
За прошедшие сутки в Одессе COVID-19 подтвердили у 12 пациентов. Общее количество инфицированных в городе составляет 156 человек, в области — 746.
Больше всего больных в Подольском районе — 356 случаев.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч. За сутки вирус подтвердили у 433 человек.
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В Одессе за последние сутки от коронавируса умер врач-реаниматолог городской больницы №10 и директриса школы №1.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
— Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов, — написал Максим Куцый.
За прошедшие сутки в Одессе COVID-19 подтвердили у 12 пациентов. Общее количество инфицированных в городе составляет 156 человек, в области — 746.
Больше всего больных в Подольском районе — 356 случаев.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч. За сутки вирус подтвердили у 433 человек.