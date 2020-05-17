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В городе Ирпень и близлежаших поселках Киевской области резко возрасло суточное число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом пишет Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи в Facebook.
За последние сутки выявлено 24 случая: 17 - в Ирпене, 7 – в Коцюбинском, 1 – в Ворзеле. При этом 16 мая сообщалось о пяти новых заболевших за сутки, а 15 мая – о двух.
Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 624 подозрения на COVID-19, выявлено 94 заболевших, 65 образцов находятся на исследовании. Летальных случаев нет, выздоровели 17 человек.
Больше всего заболевших – в Ирпене (57 больных) и Коцюбинском (22). В Гостомеле выявлено 9 человек с СOVID-19, в Ворзеле – 5.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч. За сутки вирус подтвердили у 433 человек.
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В городе Ирпень и близлежаших поселках Киевской области резко возрасло суточное число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом пишет Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи в Facebook.
За последние сутки выявлено 24 случая: 17 - в Ирпене, 7 – в Коцюбинском, 1 – в Ворзеле. При этом 16 мая сообщалось о пяти новых заболевших за сутки, а 15 мая – о двух.
Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 624 подозрения на COVID-19, выявлено 94 заболевших, 65 образцов находятся на исследовании. Летальных случаев нет, выздоровели 17 человек.
Больше всего заболевших – в Ирпене (57 больных) и Коцюбинском (22). В Гостомеле выявлено 9 человек с СOVID-19, в Ворзеле – 5.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч. За сутки вирус подтвердили у 433 человек.