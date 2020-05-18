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В Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.
Об этом на брифинге о ситуации с коронавирусом заявил замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, наихудшие показатели тестирования за последнюю неделю, кроме Николаевщины, были в Донецкой и Луганской областях.
— За последние семь дней показатель тестирования на 100 тысяч населения лучший в таких регионах: Киеве — показатель составляет 61 на 100 тысяч населения, в Черновицкой области — 54, в Тернопольской области — 50, в Закарпатской области — 32 и в Винницкой области — 31. Наихудшие показатели тестирования мы имеем в Донецкой и Луганской областях, а также в Николаевской области, - рассказал Виктор Ляшко.
Также главный санврач отметил, что за весь период пандемии наибольшее количество ПЦР-тестов провели в Киеве, Винницкой и Черновицкой областях.
— В Украине за этот период мы сделали 227 ПЦР-тестов. Наибольшее тестов в абсолютных цифрах сделано в Киеве (35 тысяч), Винницкой области (14 тысяч), Черновицкой области (13 тысяч), Днепропетровская область (13 тысяч) и в Одесской области (12 тысяч), - подытожил Виктор Ляшко.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего зарегистрировано 262.
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В Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.
Об этом на брифинге о ситуации с коронавирусом заявил замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, наихудшие показатели тестирования за последнюю неделю, кроме Николаевщины, были в Донецкой и Луганской областях.
— За последние семь дней показатель тестирования на 100 тысяч населения лучший в таких регионах: Киеве — показатель составляет 61 на 100 тысяч населения, в Черновицкой области — 54, в Тернопольской области — 50, в Закарпатской области — 32 и в Винницкой области — 31. Наихудшие показатели тестирования мы имеем в Донецкой и Луганской областях, а также в Николаевской области, - рассказал Виктор Ляшко.
Также главный санврач отметил, что за весь период пандемии наибольшее количество ПЦР-тестов провели в Киеве, Винницкой и Черновицкой областях.
— В Украине за этот период мы сделали 227 ПЦР-тестов. Наибольшее тестов в абсолютных цифрах сделано в Киеве (35 тысяч), Винницкой области (14 тысяч), Черновицкой области (13 тысяч), Днепропетровская область (13 тысяч) и в Одесской области (12 тысяч), - подытожил Виктор Ляшко.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего зарегистрировано 262.