Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса, и она может стать более смертоносной.

Об этом в интервью The Telegraph заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает УНН.

— Европейские страны должны подготовиться ко второй смертоносной волне коронавирусной инфекции, так как пандемия еще не закончилась, - рассказал Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что вторая вспышка коронавируса может совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.

— Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори, - рассказал Ханс Клюге.

Клюге отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в таких странах как Италия, Франция и Великобритания, «нужно готовиться, а не праздновать».

Он призвал страны использовать время, полученное в результате замедления темпов распространения коронавируса, для укрепления и улучшения систем здравоохранения.

Клюге добавил, что ряд стран, все же, поспешили со снятием карантинных ограничений.

Напомним, что сегодня, 18 мая, подпишут приказ о введении ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней в Украине.