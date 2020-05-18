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Сегодня, 18 мая, подпишут приказ о введении ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней в Украине.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Благодаря ИФА-тестам мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых будем тестировать. Прежде всего будем тестировать людей, у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни. Также всех без исключения ... контактных лиц ... даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска — Национальную полицию, Национальную гвардию, — рассказал Максим Степанов.
Он уточнил, что таким образом Минздрав планирует увеличить количество людей, которых будут тестировать на COVID-19.
— Что касается тестирования лиц, которые будут определены в алгоритме, то их будут тестировать бесплатно за счет государства, — добавил министр.
Напомним, украинские тест-системы работают и способны выявить COVID-19.
Сегодня, 18 мая, подпишут приказ о введении ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней в Украине.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Благодаря ИФА-тестам мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых будем тестировать. Прежде всего будем тестировать людей, у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни. Также всех без исключения ... контактных лиц ... даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска — Национальную полицию, Национальную гвардию, — рассказал Максим Степанов.
Он уточнил, что таким образом Минздрав планирует увеличить количество людей, которых будут тестировать на COVID-19.
— Что касается тестирования лиц, которые будут определены в алгоритме, то их будут тестировать бесплатно за счет государства, — добавил министр.
Напомним, украинские тест-системы работают и способны выявить COVID-19.