Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Благодаря ИФА-тестам мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых будем тестировать. Прежде всего будем тестировать людей, у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни. Также всех без исключения ... контактных лиц ... даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска — Национальную полицию, Национальную гвардию, — рассказал Максим Степанов.

Он уточнил, что таким образом Минздрав планирует увеличить количество людей, которых будут тестировать на COVID-19.

— Что касается тестирования лиц, которые будут определены в алгоритме, то их будут тестировать бесплатно за счет государства, — добавил министр.

Напомним, украинские тест-системы работают и способны выявить COVID-19.