Специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины верифицировали украинские ПЦР-тесты с тест-системами из Европейского Союза. Говорят, тесты работают и соответствуют необходимым стандартам.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены по наших лабораториях, работают, — сообщил Виктор Ляшко.

Он также отметил, что Минздрав будет проверять каждую лабораторию, не имеет ли она не верифицированных тестирований.

Напомним, в Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.