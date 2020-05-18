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Специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины верифицировали украинские ПЦР-тесты с тест-системами из Европейского Союза. Говорят, тесты работают и соответствуют необходимым стандартам.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены по наших лабораториях, работают, — сообщил Виктор Ляшко.
Он также отметил, что Минздрав будет проверять каждую лабораторию, не имеет ли она не верифицированных тестирований.
Напомним, в Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.
Специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины верифицировали украинские ПЦР-тесты с тест-системами из Европейского Союза. Говорят, тесты работают и соответствуют необходимым стандартам.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены по наших лабораториях, работают, — сообщил Виктор Ляшко.
Он также отметил, что Минздрав будет проверять каждую лабораторию, не имеет ли она не верифицированных тестирований.
Напомним, в Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.