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В понедельник, 18 мая, в Одессе трамвай с пассажирами столкнулся с грузовиком. От удара у трамвая сильно повреждена кабина – смяло переднюю часть корпуса, выбило стекла.
Об этом сообщает Думская.
В результате ДТП вагон сошел с рельсов. Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 было приостановлено.
В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» заверили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается закупить двери для вагона трамвая за 1,5 миллиона гривен.
В понедельник, 18 мая, в Одессе трамвай с пассажирами столкнулся с грузовиком. От удара у трамвая сильно повреждена кабина – смяло переднюю часть корпуса, выбило стекла.
Об этом сообщает Думская.
В результате ДТП вагон сошел с рельсов. Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 было приостановлено.
В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» заверили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается закупить двери для вагона трамвая за 1,5 миллиона гривен.