В понедельник, 18 мая, в Одессе трамвай с пассажирами столкнулся с грузовиком. От удара у трамвая сильно повреждена кабина – смяло переднюю часть корпуса, выбило стекла.

Об этом сообщает Думская.

В результате ДТП вагон сошел с рельсов. Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 было приостановлено.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» заверили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается закупить двери для вагона трамвая за 1,5 миллиона гривен.